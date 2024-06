RECUSOU BAFÔMETRO

Criança morre em acidente com BMW no interior paulista

Com sinais de embriaguez, motorista é preso preventivamente

Uma criança de 4 anos morreu em um acidente causado por uma BMW em Bragança Paulista, no interior do estado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, o motorista, de 36 anos, foi preso por apresentar sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.