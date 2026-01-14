Acesse sua conta
Criança que teve couro cabeludo arrancado ao brincar em parquinho receberá R$ 350 mil em indenização

O acidente provocou ferimento no couro cabeludo da criança

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:07

Criança escalpelada ao brincar em parquinho será indenizada em R$ 350 mil
Criança escalpelada ao brincar em parquinho será indenizada em R$ 350 mil Crédito: Matheus Veloso /Metrópoles

A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aumentou para R$ 350 mil o valor a ser pago pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a uma criança que se acidentou em um parquinho público da capital federal.

O acidente provocou ferimento no couro cabeludo da vítima. Em primeira instância, foi determinado ao GDF o pagamento de R$ 80 mil à criança e R$ 40 mil à mãe como compensação por danos morais, além de R$ 30 mil à criança a título de danos estéticos.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

