Criança que teve couro cabeludo arrancado ao brincar em parquinho receberá R$ 350 mil em indenização

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:07
A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aumentou para R$ 350 mil o valor a ser pago pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a uma criança que se acidentou em um parquinho público da capital federal.
O acidente provocou ferimento no couro cabeludo da vítima. Em primeira instância, foi determinado ao GDF o pagamento de R$ 80 mil à criança e R$ 40 mil à mãe como compensação por danos morais, além de R$ 30 mil à criança a título de danos estéticos.
Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO