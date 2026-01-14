Acesse sua conta
Salva-vidas morto no Wet'n Wild foi sugado pelo ralo da piscina

Guilherme da Guerra Domingos mergulhou para pegar aliança de turista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:18

Guilherme da Guerra Domingos
Guilherme da Guerra Domingos Crédito: Reprodução

Novos detalhes do acidente que matou o salva-vidas Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, no parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva (SP), indicam que ele ficou preso ao ralo da atração Walter Bomb durante uma tentativa de recuperar a aliança de uma visitante, na terça (13). O jovem atuava como líder da equipe e havia sido promovido ao cargo em outubro de 2025. Ele trabalhava havia pouco mais de 2 anos no local. 

Conforme o boletim de ocorrência, Guilherme mergulhou na piscina após o pedido de ajuda de uma turista que deixou a aliança cair na água. Durante a intervenção, ele acabou sendo sugado pelo ralo do equipamento, ficou preso e se afogou.

Outros salva-vidas perceberam que o colega demorava a retornar à superfície e entraram na piscina para resgatá-lo. Guilherme recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por equipes do Serviço de Urgência e Emergência e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, onde a morte foi confirmada.

No momento do mergulho, o salva-vidas usava um macacão que não integrava o uniforme padrão de trabalho, segundo o Metrópoles. A peça teria ficado presa no sugador da piscina, contribuindo para o acidente. Ele foi retirado da água em estado crítico.

A atração Walter Bomb é composta por três tobogãs fechados que partem de uma torre de sete metros de altura e levam os visitantes, em alta velocidade, a uma piscina. Segundo o próprio parque, o brinquedo é classificado com o nível vermelho, que indica alto grau de intensidade.

Em nota, o Wet’n Wild informou que Guilherme sofreu “uma intercorrência após realizar uma intervenção em uma das atrações” e que outros colaboradores iniciaram imediatamente os procedimentos de resgate, conforme os protocolos de segurança.

“Em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores, o parque suspendeu suas atividades no período da tarde. O Wet’n Wild lamenta profundamente o ocorrido e está prestando toda a assistência necessária aos familiares”, diz o comunicado.

O corpo de Guilherme da Guerra Domingos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passará por autópsia.

