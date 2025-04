FORMAÇÃO

Curso gratuito forma audiodescritores com bolsa de R$ 1,5 mil

Formação une técnica e poesia para tornar teatro acessível; inscrições vão até 14 de abril

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 11:14

Curso é voltado para audiodescritores Crédito: Sthefany Passos

O curso "Transcriar Imagens – Audiodescrição Poética no Teatro" está com 15 vagas abertas para profissionais de audiodescrição em Pernambuco. Com aulas entre 6 de maio e 6 de julho de 2025, a iniciativa oferece bolsa de R$1.500 aos participantes que cumprirem os requisitos, incluindo atividades presenciais na capital pernambucana. >

Idealizado pela pesquisadora Andreza Nóbrega e realizado pela VouSer Acessibilidade, o projeto tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Recife. As inscrições estão abertas até 14 de abril via formulário online, com resultado previsto para 30 de abril. >

Com 60 horas divididas entre teoria (online) e prática (presencial), o curso inclui experiência real em espetáculo teatral municipal, onde os alunos aplicarão audiodescrição ao vivo. Metade das vagas é reservada para pessoas com deficiência visual, reforçando o compromisso com inclusão. >

"Buscamos integrar emoção e estética à acessibilidade", explica Nóbrega, doutora em Artes Cênicas. O corpo docente inclui especialistas como o diretor Jefferson Fernandes (UFRN) e o pedagogo Thiago Cerejeira. >

Serviço>

Inscrições: 4 a 14/04 (formulário online) >

Aulas: 6/05 a 6/07 (híbrido) >