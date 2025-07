CONDENADA

Da Bíblia ao blush: Flordelis estuda teologia e maquiagem na prisão

Ela leu 9 livros para reduzir os 50 anos e 28 dias de prisão

Condenada pelo assassinato a tiros do então marido, pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis realizou cinco cursos na prisão com o objetivo de reduzir a pena. Documento obtido pela coluna aponta que os interesses dela variaram de teologia básica a automaquiagem, passando por auxiliar de enfermagem.>