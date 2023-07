Demitido de fábrica de refrigerante é contratado por empresa rival

Há poucos dias, o rondoniano Keoma Oliveira estava desempregado por uma razão inusitada. É que no dia do aniversário do filho, ele havia postado na rede social uma foto em que aparecia ao lado de um garrafa de refrigerante de uma empresa concorrente daquela onde ele trabalhava. O patrão não gostou e a Frisky o demitiu.



Mas eis que a vida dele sofreu uma reviravolta e agora ele foi contratado pela Dydyo, que é exatamente a rival da Frisky. A admissão aconteceu neste sábado (15) e ele foi visitar a sede do seu novo trabalho junto com a esposa e o filho. Segundo o G1 de Rondônia, ele deve ser incorporado à unidade de Ariquemes (RO), no setor responsável pela logística.