Deputada federal Luiza Erundina recebe alta depois de internação

Ela estava internada no hospital Sírio Libanês, em Brasília

"A deputada Erundina recebeu alta no começo desta tarde, do Hospital Sírio Libanês. Luiza Erundina já está no hotel, onde fica hospedada, em Brasília. Assim que possível, daremos mais informações", registrou a equipe de comunicação da parlamentar nas redes sociais.