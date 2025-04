MUDANÇA NA LEI

Deputado baiano quer pôr fim a divisão de presos por facção em presídios do país

Capitão Alden (PL-BA) protocolou projeto que altera Lei de Execução Penal

A separação dos presos por facções nos complexos penais do país está com os dias contatos. É o que espera o deputado federal Capitão Alden (PL-BA). Na última sexta-feira (4), ele protocolou o Projeto de Lei nº 1491/2025 que propõe alterar a Lei de Execução Penal - de nº 7.210/1984, e proibir a separação com base no pertencimento à facções criminosas. >