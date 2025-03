OPERAÇÃO

Líderes de facções são transferidos do presídio de Itabuna

Preso foram enviados para unidades de Barreiras e Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2025 às 11:27

Líderes foram alvo de operação nesta segunda-feira (17) Crédito: Divulgação

A operação deflagrada contra a comunicação de presos no Conjunto Penal de Itabuna na manhã desta segunda-feira (17) acabou na transferência de quatro indivíduos que cumpriam pena na unidade para o Conjunto Penal de Barreiras e o Conjunto Penal Masculino de Salvador. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os transferidos são lideranças de facções criminosas. >

“O objetivo da operação é impedir qualquer contato ou influência dos transferidos com liderados no lado externo do estabelecimento penal, bem como garantir a ordem e disciplina no sistema prisional, contribuindo para a redução dos índices de crimes letais”, explicou a Seap. Ainda segundo a pasta, a medida leva em conta as evidências de que crimes dessa natureza, como homicídios articulados pelos presos. >

Pavilhões e celas passaram por revista na unidade de Itabuna Crédito: Divulgação

A operação aconteceu com o acompanhamento do Ministério Público (MP), através Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep), que vão recolher provas eventualmente existentes para instrução de procedimentos investigatórios que se mostrem necessários ou requisição de inquérito policial. >