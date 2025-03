CONFUSÃO

Bloco de pós-Carnaval em Boa Vista do Lobato tem briga generalizada; veja vídeo

Pancadaria foi registrada durante o desfile do bloco ‘As Cabritas’

O bloco ‘As Cabritas’, uma ressaca de Carnaval do Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, encheu as ruas do bairro na tarde de domingo (16). No entanto, a festa, que contou com a banda Pagodart puxando trio, não foi só alegria. No meio do bloco, houve uma briga generalizada que precisou de intervenção da políica. >