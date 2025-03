SEGURANÇA

Ação policial deixa quatro mortos em Fazenda Grande do Retiro

Mortos são apontados como traficantes do Bonde do Maluco

Uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) deixou quatro mortos na localidade Fonte do Capim, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na tarde de domingo (16). De acordo com informações da PM, os quatro estariam traficando drogas na localidade e foram denunciados. Na chegada dos policiais, entretanto, houve tiroteio. >