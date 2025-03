ACIDENTE

Ciclista morre ao ser atropelado na Avenida Paralela; motorista fugiu sem prestar socorro

Caso foi registrado neste sábado (15)

Segundo informações iniciais, apesar do acidente, veículo que atropelou o ciclistas fugiu do local após a ocorrência. Por isso, a Polícia Civil vai utilizar imagens de videomonitoramento que poderão auxiliar na investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. >