SEGURANÇA

Operação mira celulares de lideranças criminosas no Conjunto Penal de Itabuna

Celas e pavilhões passam por revista na unidade do sul da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2025 às 07:10

Geop participa da ação de revista Crédito: Reprodução

O Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, passa por uma operação contra lideranças criminosas presas na unidade na manhã desta segunda-feira (17). Desde as primeiras horas dos dias, agentes realizam buscas do serviço ordinário e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a ação tem um direcionamento específico. >

“As buscas minuciosas são realizadas por policiais penais em celas e pavilhões ocupados por alvos sensíveis, os quais exerceram papéis de lideranças em grupos criminosos. [...] As revistas visam impedir a entrada de aparelhos celulares e outros ilícitos e assim impedir qualquer contato dos internos com criminosos do lado externo da unidade prisional. >

Ainda de acordo com a pasta, a operação faz parte de estratégias de segurança e contam om o apoio de policiais militares de grupos especializados e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). Além disso, a ação é realizada em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Militar, que também integram o combate aos crimes contra a vida e o tráfico de drogas na região. >

As ações acontecem conjuntamente com equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Grupo de Atuação Especial na Execução Penal (Gaep) do MPBA e da Polícia Militar, por meio da Cipe Cacaueira, Cipe Sudoeste e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). >