CRIME

Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro no Iapi

Vítima foi surpreendida na Rua Conde de Porto Alegre

Wendel de Novais

Publicado em 15 de março de 2025 às 11:00

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite de sexta-feira (14), no bairro do Iapi, em Salvador. A vítima, que ainda não foi identificada, estava dentro do carro em que trabalhava nas imediações da localidade da Divinéia quando foi surpreendida pelos disparos. A Polícia Civil da Bahia (PC) registrou o caso e detalhou para a reportagem. >

“O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras diligências de apuração do caso. De acordo com informações preliminares, a vítima era motorista de aplicativo e o corpo foi encontrado sem sinais vitais no interior do veículo. A autoria e motivação ainda estão sendo esclarecidas”, explicou a PC.>

Ainda de acordo com a polícia, a investigação do caso está com a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) após o trabalho de remoção e perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já a Polícia Militar da Bahia (PM), declarou que, quando chegou para atender a ocorrência, a vítima já estava morta.>