CRIME

300 pinos de cocaína e 12 porções de crack são apreendidos no sudoeste da Bahia

Apreensão foi registrada na localidade de Curral Novo e suspeitos fugiram

Cerca de 300 pinos de cocaína e 12 porções de crack destinadas ao tráfico de drogas foram apreendidas na sexta-feira (14), em Jequié, no sudoeste da Bahia. A apreensão aconteceu durante a manhã em rondas do 19º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). >

Na ocorrência, agentes policiais realizavam um patrulhamento em uma localidade conhecida como Curral Novo. Nas ruas da localidade, os PMs localizaram dois suspeitos em comportamento estranho. Os dois, ao avistarem a viatura, correram e fugiram do local.>

Ainda assim, os policiais realizaram uma varredura no local e, durante as buscas no perímetro, conseguiram encontrar uma sacola escondida. Ao revistar o item, os agentes constataram que havia 300 pinos de cocaína e 12 pedras de crack que foram deixadas pelos suspeitos.>