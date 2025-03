CRIME

Assalto termina com vítima atingida por disparos em Pau da Lima

Vítima foi alvo de disparos na Rua Jayme Vieira Lima

Um crime em via pública assustou moradores do bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite de sexta-feira (14). No local, um homem, que ainda não foi identificado, foi vítima de uma tentativa de latrocínio. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso. >