CRIME

PM fora de serviço leva cinco tiros em ataque

Policial foi surpreendido por dois homens em uma moto em São Paulo

De acordo com informações iniciais, o garupa disparou cinco vezes contra a vítima de 47 anos que foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM e foi conduzido ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele, entretanto, não foi informado. >

Segundo informações da Folha, crime foi registrado por câmeras de monitoramento na rua José Auro Bustamante, onde ocorreu o caso.No momento do crime, o policial estava sentado na calçada quando os suspeitos chegaram de moto.>

A vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguida pelo atirador que desceu da garupa e seguiu disparando antes do policial cair. Com o PM no chão, o atirador ainda roubou a arma que ele carregava.>