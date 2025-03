CRIME

Tiroteio deixa um morto e um ferido no Caminho das Árvores

Crime foi registrado na noite de quarta-feira (12)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2025 às 11:28

Crédito: Reprodução

Moradores da Rua Alfazema, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, se assustaram com tiros registrados na noite de quarta-feira (12) em uma transversal da via que dá acesso à Avenida ACM. No local, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com informações da Polícia Civil (PC). >

As circunstâncias, autoria e motivação do crime vão ser investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), mas trabalhadores contaram que foram surpreendidos pela situação. “Aqui é um local com movimentação intensa de carros, não tem muita gente caminhando. No entanto, não é comum ter tiros assim. Na hora, foi tudo muito rápido. Quando me dei conta, tinha um homem no chão e outro ferido”, relata um trabalhador, que prefere não se identificar por medo de represálias. >

No local, marcas de sangue espalhadas pelo local indicam que ao menos uma das vítimas se deslocou após ser ferida no tiroteio. Após o crime, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para realizar a remoção e a perícia da vítima fatal, que ainda não foi identificada. Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também confirmou o caso. >