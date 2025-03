CRIME

Facção que sequestrou, torturou e matou mulher vira alvo de operação em Salvador

Mandados são cumpridos nos bairros de Arraial do Retiro e Águas Claras

Wendel de Novais

Publicado em 14 de março de 2025 às 09:01

Policiais civis estão cumprindo mandados Crédito: Polícia Civil

Integrantes de uma facção criminosa de Salvador são alvos de uma operação da Polícia Civil da Bahia nesta sexta-feira (14). Os criminosos são suspeitos no caso de Thainá dos Santos Pereira, que foi sequestrada dentro da própria casa, torturada e morta com diversos tiros. A operação, que foi batizada de Astro Celeste, foi deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). >

O crime pelo qual os alvos são suspeitos foi registrado em outubro de 2024. Na ocasião, de acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), Thainá foi retirada de casa, no bairro Arraial do Retiro, à força na presença de um tio e do filho de quatro anos. Após isso, a vítima foi levada a um terreno baldio, onde foi torturada pelos criminosos. Seu corpo foi encontrado em uma área de matagal em Águas Claras.>

As mãos e os pés de Thainá estavam amarrados por fios de telefone quando ela foi localizada já sem vida. De acordo com a coordenadora de investigação do DHPP, delegada Fernanda Asfora, o homicídio ocorreu porque os autores suspeitaram que a vítima estava colaborando com integrantes de um grupo rival.>

Material foi apreendido pela polícia Crédito: Polícia Civil

A suspeita dos criminosos se deu porque Thainá teria sido vista realizando uma videochamada com um primo que já pertenceu a uma quadrilha local, mas mudou de bairro e se aliou a outros traficantes. Até o momento, o DHPP apreendeu porções de maconha, pinos de cocaína e três celulares.>