CRIME

Sequestros e tribunal do crime: facções acumulam mortes em Feira de Santana

Sete mortes foram registradas ao longo de três dias no município

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 08:00

Pâmela Beatriz é uma das vítimas de nove homicídios nos últimos dias Crédito: Reprodução

A cidade de Feira de Santana tem vivenciado um derramamento de sangue nos últimos dias. Logo após registrar sete mortes do meio para o fim da última semana, a Princesa do Sertão foi palco de duas execuções brutais na noite de segunda-feira (28) em bairros diferentes, chegando a nove mortes em quatro dias. O principal fator para a onda de violência no município é a guerra de facções, já que Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) promovem sequestros, tiroteios e executam vítimas no tribunal do crime. >

As mortes da segunda-feira tiveram como vítimas o adolescente Robert dos Santos Oliveira, 17 anos, e Ednaldo de Jesus Santos, 37. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM), que não identificou a vítima, Robert foi morto no bairro de Caraíbas. Acionados para o local, agentes da 66ª Companhia Independente (CIPM) encontraram o adolescente sem vida. Segundo informações iniciais, Robert teria sido baleado na cabeça e no pescoço, morrendo de maneira imediata. >

O caso de Ednaldo também foi confirmado pela PM. “Agentes da 66ª CIPM foram acionados, na noite de segunda-feira (27), para averiguar a informação do corpo de uma pessoa caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo em um matagal no bairro Mangabeira”, escreve em nota. Um policial consultado pela reportagem, que prefere não se identificar, indica o envolvimento de facções no caso. >

“As duas mortes são execuções brutais e sem qualquer chance de defesa. No caso do menino, ele é atingido por disparos na cabeça, no pescoço e até na nuca. Então, há um grau de violência muito semelhante ao que facções praticam. No caso do homem, ele é arrastado para uma região de mata e escutam tiros logo depois. São características de ações violentas ordenadas e executadas por facções”, analisa o policial. >

Para Antônio Jorge Melo, coronel reformado da PM e especialista em segurança pública, Feira de Santana, assim como outros municípios do estado, é afetada pela curva de criminalidade que aumenta a partir da ação das organizações criminosas. “A força das facções está diretamente relacionada a capacidade de eliminar a concorrência e de se impor pela intimidação dos moradores das áreas sob seus domínios e isto inclui a punição de seus integrantes ou de facções rivais”, avalia. >

Antes das mortes de Robert, as facções criminosas foram responsáveis por ao menos dois homicídios que assustaram Feira de Santana e têm as características destacadas por Melo. O caso com maior repercussão foi a morte de outra adolescente, Pâmela Beatriz, 14 anos, que foi atraída para encontro por um traficante do Comando Vermelho antes de desaparecer na quinta-feira (23).>

A menina foi encontrada morta em um matagal dois dias depois, na tarde do sábado (25). Um outro policial, que acompanhou o caso, explica que o CV matou Pâmela Beatriz por ela ter um envolvimento amoroso com traficante do BDM. “Ela tinha esse relacionamento anterior com outro traficante e foi atraída por Deivid, conhecido como DL, do Comando Vermelho. Depois, surgiram imagens dela sendo puxada pelo cabelo e até fotos em que ela faz o sinal do BDM, o que motivou o crime”, explica, sem se identificar. >

A reportagem do CORREIO já mostrou em matéria os riscos de posar para fotos com sinais apropriados pelas facções criminosas. Porém, foi por outro motivo que um adolescente de 17 anos, ainda não identificado, foi encontrado morto no bairro Gabriela. Nesse caso, criminosos teriam levado a vítima para uma casa abandonada, onde o executaram a tiros. O adolescente era suspeito de matar uma adolescente grávida de 13 anos no bairro de Campo Limpo, o que fez que traficantes o matarem. >