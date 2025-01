CRIME

Adolescente suspeito de matar menina de 13 anos grávida é encontrado morto

O corpo da vítima foi achada em uma residência abandonada

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado morto no bairro Gabriela, em Feira de Santana. No sábado (25), a vítima foi achada em uma residência abandonada, com perfurações feitas por disparos de arma de fogo. O rapaz é suspeito de matar uma adolescente de 13 anos grávida na Rua Decolagem, no bairro Campo Limpo.>