FUTEBOL

Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista

O time do técnico Abel Ferreira perdeu para o Novorizontino por 2x1 na rodada passada e, neste momento, está na 2ª posição do grupo D, com sete pontos, atrás apenas do São Bernardo, com nove. Já o Massa Bruta venceu apenas uma das quatro partidas que disputou no estadual, com três derrotas. É o 3º colocado do grupo B, com três pontos - o líder é o Guarani, com sete.>