ONDA DE VIOLÊNCIA

Feira de Santana teve sete pessoas mortas em três dias

Uma das vítimas foi Eduardo Brito Silva, esfaqueado por um homem após uma discussão de um bar,

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 19:47

Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

A cidade de Feira de Santana, no interior do estado, registrou ao menos sete homicídios durante o último final de semana. As vítimas foram registradas entre a noite da última sexta-feira (24) e a manhã desta segunda (27). >

Logo cedo nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil registrou a morte de Eduardo Brito Silva, 36 anos. Ele foi esfaqueado por um homem após uma discussão em um bar. O crime ocorreu no Povoado Ovo da Ema, na zona rural de Feira. Investigações estão em andamento para localização do agressor, que já foi identificado. O caso está registrado na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.>

No domingo (26), a mesma delegacia registrou a morte de Josel Borges da Cruz, de 58 anos, cujo corpo foi localizado pela manhã, em via pública na rua Barão de Cotegipe, com marcas de tiros. Ainda não há suspeitos identificados. >

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi localizado no bairro Tomba, na tarde do sábado (25). A Delegacia de Homicídios vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.>

Também no sábado, Francisco de Assis Bispo Ferreira, de 50 anos, foi morto no bairro Papagaio. Durante a noite, ele havia ido cobrar valores referentes a uma dívida, quando foi esfaqueado pelo homem. "O autor do crime, de 46 anos, também ficou ferido durante a ação, depois de ser golpeado no abdome pela companheira de Francisco, com a mesma faca usada para matar o homem", informou a Polícia Civil. O homem foi identificado e preso em flagrante na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. >

Desaparecida por dois dias, a adolescente Pâmela Beatriz de Jesus dos Reis, de 14 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros no tórax, nas pernas e nos pés na tarde do sábado. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Pâmela foi localizada já sem vida por policiais militares da 65ª Companhia Independente em uma área de mata, no bairro do Aviário. >

Informações apontam que a jovem despareceu, inicialmente, após sair para se encontrar com o namorado. O encontro seria com um traficante de prenome Deivid, mais conhecido como DL, que teria armado uma emboscada para a adolescente. “A informação passa por familiares, que conseguiram ver as mensagens dela na rede social, é que Pâmela foi para um encontro com esse indivíduo, que é apelidado de DL e faz parte do Comando Vermelho. Nesse encontro, ela foi raptada e ninguém mais a viu até o momento da PM localizar ela nessa região de mata”, explicou uma fonte policial ao CORREIO.

Também no sábado, o corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado no bairro Gabriela. A vítima foi localizada em uma residência abandonada, com marcas de tiros. O rapaz é suspeito de matar uma adolescente, de 13 anos e grávida, na Rua Decolagem, no bairro Campo Limpo. >