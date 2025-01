CRIME

Homem é morto a facadas pelo irmão na Bahia

Suspeito ainda não foi localizado

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a morte de uma homem, de 37 anos. Tainael Santos de Oliveira foi atingido por golpes de faca, no Povoado Olho D'água, em Oliveira dos Brejinhos, no centro sul da Bahia. O crime foi efetuado no último domingo (26).>