PERIGO

Inmet alerta para baixa umidade do ar em 46 cidades baianas; confira

Orientação é beber bastante líquido e não se expor ao sol

Tharsila Prates

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:46

Aviso de alerta amarelo para baixa umidade no país Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) alerta de perigo potencial para baixa umidade em 46 cidades da Bahia. A previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20%, quando o ideal é acima de 40%. O aviso vale até as 18h desta segunda.>

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a faixa de umidade ideal para o organismo humano está entre 40% e 70%. Quando essa taxa cai para 30%, já se configura uma situação de alerta, com prejuízos para a saúde. O Inmet pede que as pessoas sigam algumas orientações, como:>

Beber bastante líquido.

Evitar desgaste físico nas horas mais secas.

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. >

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (pelo telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).>

Os municípios baianos atingidos pelo alerta amarelo estão nas regiões Vale São-Franciscano da Bahia, Extremo Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e Jequitinhonha. São eles:>

Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guanambi, Ibotirama, Igaporã, Iuiu, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paratinga, Pilão Arcado, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.>