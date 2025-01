ASSASSINATO

Líder de facção é apontado como mandante de homicídio quádruplo no sul da Bahia

O caso ocorreu em 2024, na cidade de Barro Preto, no sul da Bahia

27 de janeiro de 2025

Um caso de homicídio quádruplo foi solucionado em Itabuna, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, um líder de facção que atua na região, preso no conjunto penal do município, é suspeito de ser o mandante do crime, ocorrido em abril de 2024. O caso aconteceu na zona rural de Barro Preto, no sul baiano. >

Mandados de busca e apreensão, além de prisão preventiva, foram cumpridos no sistema prisional contra o suspeito nesta segunda-feira. Na mesma ação, foi realizada uma busca na cela de outra interna, sendo apreendidas anotações manuscritas e um pendrive com armazenamento de dados. O interno do Conjunto Penal de Itabuna será transferido para o presídio de Serrinha. >

As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da 6ª Coorpin, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sul) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.>