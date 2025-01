PARALISAÇÃO

Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador adiam greve para próxima semana

Os trabalhadores reivindicam melhorias no salário e nas condições de trabalho

Na próxima sexta-feira (31), às 9h, haverá uma nova rodada de negociações. Até esta reunião, os empresários vão entrar em contato com o governo estadual para buscar solucionar o impasse. Caso as partes não entrem em acordo, a assembleia de preparação para a greve vai ser realizada na próxima segunda (3), às 15h, na Estação Aeroporto. Não haverá coletivos na região do aeroporto no horário do encontro.>