HOJE

Rodoviários metropolitanos se reúnem nesta segunda (27) para decidir se haverá greve

Caso aprovada, interrupção dos serviços começa na terça-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:30

A empresa Avanço Transportes poderá sofrer com os serviços paralisados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os rodoviários metropolitanos se reúnem na tarde desta segunda-feira (27) para decidir se haverá greve. Se aprovada, a paralisação dos serviços começa já na madrugada de terça (28), sem previsão de término. >

As regiões afetados serão: Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari, Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e demais áreas da linha verde.>

A discussão acontece porque a campanha salarial dos rodoviários não teve sucesso. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), Mário Cléber, houve uma rodada de negociações com os dirigentes das empresas no último dia 15, mas sem avanços.>

Leia mais Rodoviários metropolitanos anunciam greve por tempo indeterminado

"Os empresários pedem que o sindicato dê mais tempo e não apresentaram nenhuma proposta. A gente está decidido a continuar a nossa jornada, sem nenhuma proposta [das empresas], apenas falam sobre o prejuízo que estão tendo", relatou. >

"Quando tocamos no assunto da campanha salarial, aliás, eles falaram que não tem condição de dar. A gente está se reunindo sempre, mas não sai dessas falas vazias", acrescentou.>