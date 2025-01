SEM ÔNIBUS

Rodoviários metropolitanos anunciam greve por tempo indeterminado

Decisão acontece após campanha salarial da categoria não avançar com empresas

Os municípios afetados serão: Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari, Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e demais áreas da linha verde.

A decisão acontece uma vez que a campanha salarial dos rodoviários não teve sucesso. De acordo com o presidente do Sindmetro, Mário Cléber, na quarta-feira (15) houve mais uma rodada de negociações com os dirigentes das empresas, mas sem avanços.

O CORREIO entrou com contato com as empresas Avanço, Atlântico e Cidade Sol para se posicionar sobre a interrupção temporária do serviço, mas não houve retorno até a publicação. Não foi localizado o contato com a Expresso Vitória. O espaço segue aberto.