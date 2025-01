URGENTE

Ônibus deixam de circular em sete municípios da RMS nesta quinta

Interrupção do serviço começa às 4h da madrugada



Esther Morais

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:52

Ônibus em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Os rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS) vão suspender a circulação dos ônibus em sete cidades na quinta-feira (16). A interrupção do serviço acontecerá das 4h da madrugada até 8h da manhã. Neste intervalo de tempo, a categoria vai ser reunir em assembleias nas garagens das empresas para definir a data de uma greve.

Os municípios afetados são: Lauro de Freitas, Candeias, Camaçari, Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e demais áreas da linha verde.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana (Sindmetro), a greve não terá data para terminar, uma vez que a campanha salarial dos rodoviários não teve sucesso.

As assembleias acontecerão nas portas das garagens das seguintes empresas: EXPRESSO VITÓRIA (Lauro); AVANÇO (Lauro, Candeias, Camaçari, Madre e Santo Amaro); ATLÂNTICO (Salvador, Lauro, Arembepe e Porto de Sauipe); CIDADE SOL (ônibus elétricos).

Reinvindicações

De acordo com o presidente do Sindmetro, Mário Cléber, nesta quarta-feira (15) houve mais uma rodada de negociações com os dirigentes das empresa, mas sem avanços. "Os empresários pedem que o sindicato dê mais tempo e não apresentaram nenhuma proposta. A gente está decidido a continuar a nossa jornada, sem nenhuma proposta [das empresas], apenas falam sobre o prejuízo que estão tendo", relatou. "Quando tocamos no assunto da campanha salarial, aliás, eles falaram que não tem condição de dar. A gente está se reunindo sempre, mas não sai dessas falas vazias."

Dentre as reinvindicações dos sindicalistas estão: reajuste salarial de 11% e no ticket alimentação de 20%; reajuste de 100% na cesta básica; retorno do quinquênio (adicional concedido a cada cinco anos para o trabalhador); jornada de trabalho de 6h40; e outras 12 pautas.