NA BAHIA

Aluna baiana que 'sabia' tema do Enem não tirou nota mil por erro em vírgula

Notas do exame foram divulgadas na segunda-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 13:14

Alunas baianas fizeram redação com o mesmo tema do Enem Crédito: Divulgação/GOVBA

Apenas 18 alunos da rede pública de ensino da Bahia tiraram notas 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A informação foi revelada pelo Ministério da Educação, na segunda-feira (13). Entre os estudantes, duas jovens têm mais do que a nota 980 em comum. Ambas foram alunas da professora Maria Ivone das Neves, que acertou o tema da redação três dias antes da prova.

Em novembro do ano passado, o CORREIO contou a história da professora do Colégio Estadual de Tempo Integral Águas Termais de Cipó, no nordeste baiano. Maria Ivone pediu para os alunos escreverem sobre a valorização da cultura afro-brasileira três dias antes da aplicação do exame.

O tema cobrado pelo Enem foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Mais do que isso, os alunos da professora participaram de diversas atividades do projeto Interdisciplinar Afro-brasileiro: Possibilidades de uma Educação Antirracista. O principal objetivo era conscientizar os alunos sobre letramento racial.

Por isso, quando realizaram o Enem, aplicado entre os dias 3 e 10 de novembro, as alunas Inês Lyssa Rbeiro, 17, e Jaime Gonzaga, 18, não se surpreenderam com o tema. "Quando abri a prova, lembrei de cara da professora. Fiquei na expectativa de qual seria a nota e fiquei muito contente", conta Lyssa, que tem o sonho de cursar Medicina.

Segundo a aluna, ela só não tirou a nota máxima por erros de vírgula. "Foi o único erro que percebi. Mas fiquei muito contente mesmo assim", completa. Na correção do Enem são avaliadas cinco competências. A primeira delas é o domínio da língua portuguesa.

A professora Maria Ivone celebrou os resultados das alunas. "Nós sabemos de todas as dificuldades enfrentadas pelos alunos da escola pública. Esse resultado muda essa lógica e mostra que é possível. Para mim, é como se elas tivessem tirado mil", afirma. Segundo o Ministério da Educação, 107 candidatos que não são da rede pública de ensino tiraram 980 na prova.

No Enem 2024, apenas 12 participantes tiveram nota máxima na redação. Apenas um é proveniente de escola pública, em Minas Gerais. Os demais estados com nota máxima foram Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Distrito Federal.

A Bahia é o 5º estado do país com notas mais altas na redação. O estado, que teve 2.099 notas entre 950 e 980, aparece atrás de Minas Gerais (4,3 mil), São Paulo (3,6 mil), Rio Janeiro (2,7 mil) e Ceará (2,3 mil).

Como é realizada a correção do Enem

A nota da redação é atribuída em uma escala que varia entre 0 e 1 mil pontos. Cada redação é corrigida por dois avaliadores, que atribuem nota entre zero e 200 pontos para cada uma das cinco competências. A nota final é a média aritmética das notas totais atribuídas. A primeira competência é justamente demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa.