NA VÉSPERA

Alunos baianos que fizeram redação com mesmo tema do Enem comemoram: 'Tirei um peso das costas'

Estudantes de escola pública de Cipó escreveram texto três dias antes da prova

Os alunos da professora Maria Ivone das Neves do Santos, que acertou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na véspera da prova, estão confiantes com seus desempenhos. Além de terem feito um texto similar três dias antes do exame, os estudantes do 3º ano no Ensino Médio participaram de um projeto sobre valorização da cultura afro neste ano. Na cidade de Cipó, no nordeste baiano, eles aplaudiram de pé a professora.