SEGUNDA FASE

Enem: vale a pena ir ao segundo dia de prova após se dar mal no primeiro?

Especialistas respondem e orientam candidatos para este domingo (10)

Larissa Almeida

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 13:00

Bahia teve mais de 376 mil inscritos no Enem neste ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Seja por nervosismo ou má administração de tempo, não é raro que muitos estudantes tenham um desempenho abaixo do esperado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se frustrem com o resultado. Quando isso ocorre no primeiro dia de prova, no entanto, ainda não é a hora de desistir. Isso porque, conforme garantem especialistas na preparação para o exame, o segundo dia não apenas vale a ida do aluno, como pode ser a chance de ele dar a volta por cima.

Benício Fagundes, professor de matemática do Ensino Médio da Land School Federação, afirma que os candidatos têm chance de, neste domingo (10), alavancar a nota do primeiro dia por conta do sistema utilizado pelo Enem, que não contabiliza apenas o número de erros. “Os corretores vão fazer um ranking, e o sistema da Teoria de Respostas ao Item (TRI) vai equalizar essa nota conforme o grau de dificuldade das questões. Então, mesmo que o aluno não tenha ido tão bem no primeiro dia, ele pode ter tido uma nota satisfatória no TRI”, ressalta.

De acordo com o Ministério da Educação, a TRI é baseada em modelos matemáticos que permitem a elaboração de provas diferentes com o mesmo grau de dificuldade. O modelo é baseado em três parâmetros gerais – grau de dificuldade da questão, nível de discriminação (o quanto o item consegue diferenciar o quanto o candidato sabe ou não) e a probabilidade de acerto ao acaso (chute).

Testadas antes da prova, as questões ganham um peso que varia de acordo com o desempenho dos estudantes nos pré-testes – quanto mais alunos acertam uma determinada pergunta, menor o peso que ela terá na prova. Isso porque o grau de dificuldade é supostamente menor.

Para Eric Barretto, professor do Curso Aprovados, o domingo é uma boa oportunidade de recuperar a nota por conta de Matemática. “O segundo dia contém a prova de melhor TRI, que é a de Matemática. Ela apresenta diversos conteúdos básicos, com questões bastante simples. É com essas questões que o estudante consegue subir bastante a nota”, afirma.