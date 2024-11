VEM NOTA MIL?

Conheça a professora de escola pública baiana que acertou o tema da redação do Enem na véspera

Alunos escreveram redação sobre valorização da cultura afro três dias antes do exame

Maysa Polcri

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:15

Maria Ivone criou projeto para debater cultura afro neste ano Crédito: Acervo pessoal

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode até ter surpreendido candidatos que fizeram a prova no domingo (3). Mas, para estudantes de uma escola pública de Cipó, as discussões sobre a valorização da cultura afro no Brasil estavam frescas. Isso porque uma professora da cidade baiana de 17,2 mil habitantes pediu para os alunos escreverem uma dissertação sobre o assunto três dias antes da prova. A alegria foi tanta que Maria Ivone das Neves dos Santos, 48, foi recebida com palmas no colégio no dia seguinte.

"O retorno que os alunos me deram, depois da prova, fez com que fosse o melhor dia da minha vida enquanto docente. Eu me preenchi enquanto professora", celebra Maria Ivone, que leciona na rede pública há 23 anos. Hoje, ela é professora de Língua Portuguesa do Colégio Estadual de Tempo Integral Águas Termais de Cipó.

Foi lá que os alunos escreveram sobre o tema três dias antes da prova. "Não faltou repertório para eles utilizarem", conta a professora. O tema cobrado pelo Enem foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Ter acertado o tema da redação na véspera não foi o único feito de Maria Ivone. Neste ano, a professora criou o Projeto Interdisciplinar Afro-brasileiro: Possibilidades de uma Educação Antirracista. O principal objetivo é conscientizar os alunos sobre letramento racial. Os estudantes assistiram ao filme Pantera Negra, leram obras de autores negros e conheceram influenciadores que falam sobre questões raciais.

"A ideia era conscientizá-los sobre a valorização da cultura negra. O tema foi trabalhado de uma forma bem intensa ao longo do ano, com o objetivo de que eles percebessem a ancestralidade, e isso nós conseguimos" Maria Ivone Professora de Língua Portuguesa

Depois da prova, a professora foi aplaudida por alunos no colégio e publicou os registros nas redes sociais (veja abaixo). No próximo dia 19, véspera da data em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, os alunos vão apresentar os projetos criados neste ano. "A culminância do projeto vai ter apresentações de dança, teatro, jogos, sarau e exposição fotográfica", explica.

O projeto inclui ainda um desfile afrofuturista em que os modelos serão os estudantes. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio colaram banners no colégio divulgando o evento e também passaram nas salas de aula para convidar os colegas.

Após a realização da prova, os alunos e a professora aguardam com ansiedade as notas da redação. Será que vem nota 1 mil em Cipó? "Nós esperamos que sim. Com certeza eles estavam preparados para isso", comenta Maria Ivone. Entre os 2,7 milhões de candidatos que fizeram o Enem no ano passado no país, apenas 60 tiraram a nota máxima na redação. Desses, quatro eram estudantes de escolas pública.

Banners divulgam desfile afrofuturista no colégio Crédito: Reprodução