HIDRATAÇÃO

Saiba onde serão os pontos de distribuição de água gratuita na Lavagem do Bonfim

Corpo de Bombeiros vai distribuir mais de 45 mil copos de água

A tradicional Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira (16) e deve levar cerca de 2 milhões de baianos e turistas para as ruas de Salvador. Para ajudar na hidratação do público do festejo, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), em parceria com a Embasa, vai distribuir 43.200 mil copos biodegradáveis de água.