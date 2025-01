TEMPO

Vai chover na Lavagem do Bonfim? Veja a previsão completa e a probabilidade de chuva

Festejo tradicional será realizado nesta quinta (16)

Desde a última sexta-feira (10), os soteropolitanos estão convivendo com a chuva em meio aos dias de sol. Mas a pergunta que não quer calar é: a chuva vai dar uma trégua durante a celebração da tradicional Lavagem do Bonfim?

A capital baiana está sob o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e já registrou, até às 22h desta segunda-feira (13), seis deslizamento de terra, 33 ameaças de desabamento e 18 ameaças de deslizamento, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Para a capital baiana, a previsão do Instituto Climatempo é que na terça (14) e quarta (15) o tempo permaneça igual: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. As chances de chuva ficam em 85% e 88%, respectivamente.