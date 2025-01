ESQUEMA ESPECIAL

Lavagem do Bonfim 2025 altera trânsito na Cidade Baixa; confira

Mais de 100 barreiras serão instaladas em esquema especial da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 12:00

Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

O trânsito na Cidade Baixa será modificado para a Lavagem do Bonfim, que ocorrerá na quinta-feira (16). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou mudanças no tráfego de veículos, com a instalação de mais de 100 barreiras de trânsito e a atuação de 250 agentes da autarquia municipal.

A interdição progressiva do tráfego de veículos começará na quarta-feira (15), véspera da festa, a partir das 6h, para o transporte da imagem do Senhor do Bonfim para a Marina da Ribeira, na Avenida Beira Mar. A partir das 11h, o trânsito será interditado progressivamente para o transporte da imagem sagrada para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nas seguintes vias: Rampa do Mercado Modelo, Avenida Lafayete Coutinho (até o 2º Distrito Naval) e Rua da Conceição da Praia (chegada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia).

Circulação e estacionamento

O estacionamento de veículos será proibido a partir da meia-noite da quinta-feira (16) nas vias por onde o cortejo vai passar: na Praça Maria Felipa (antiga Visconde de Cairu), Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro/direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu / direção Mares) e Rua Boa Vista (lado direito na direção Rua Resende Costa).

Na Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), a proibição da circulação e do estacionamento de veículos acontecerá de 0h às 22h da quinta-feira (16), em ambos os sentidos da via, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Maria Felipa, e na Rua da Conceição da Praia. Ainda no dia da lavagem, das 5h às 21h, a circulação, estacionamento e parada de veículos serão proibidas em toda extensão da Ladeira da Água Brusca.

Das 6h da quinta-feira (16) às 4h do dia seguinte e das 13h às 22h do domingo (19) fica proibido estacionar e circular (inclusive carroças, cavalos e bicicletas), nas seguintes vias: Avenida Dendezeiros do Bonfim (na altura da Rua Augusto Mendonça), Rua Imperatriz (na altura da Avenida Dendezeiros do Bonfim), Avenida Salvador (na altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (na altura da Avenida Salvador), Rua Guilherme Marback (na altura da Rua Otávio Barreto), Rua Otávio Barreto (na altura da Rua Guilherme Marback), Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (na altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (na altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Rua Plínio de Lima, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira do Pôrto do Bonfim, Rua Travasso do Meio.

Ainda na quinta-feira, a partir das 6h, haverá interdição do tráfego de veículos nas seguintes vias: Praça Maria Felipa, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada e Rua Padre Antônio de Sá.

Alteração de sentido

Na quinta-feira (16), a partir das 5h, o trecho entre a Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe e a Avenida Engenheiro Oscar Pontes (até o Moinho Salvador) terá tráfego com sentido duplo. Já às 6h, a Rua Luiz Régis Pacheco (a partir da confluência com a Rua 26 de Dezembro, na direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, na direção Mares) e a Rua Boa Vista (na direção Rua Resende Costa) passarão a ter sentido único.

Das 6h da quinta (16) às 4h da sexta-feira (17) e das 13h às 22h do domingo (19) a Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros / Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão, no sentido Ribeira /Largo de Roma) passarão a ter sentido único.

No domingo haverá a proibição da circulação e estacionamento de veículos no Largo do Bonfim, das 12h às 22h. Já a partir das 16h do mesmo dia, haverá interdição progressiva nas seguintes vias: Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Barreiras de trânsito

Mais de 100 barreiras de trânsito vão ser instaladas a partir das 19h da quarta-feira (15), da forma detalhada abaixo:

BF 01 – Ligação Campo Grande / Avenida Reitor Miguel Calmon;

BF 02 – Ladeira do Gabriel – acesso à Avenida Lafayete Coutinho;

BF 03 – Ladeira da Conceição / Rua Manoel Vitorino;

BF 04 – Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia;

BF 05 – Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

BF 06 – Rua Visconde de Mauá / Ladeira da Preguiça;

BF 07 – Ladeira da Preguiça / Rua da Conceição da Praia;

BF 08 – Rua Corpo Santo / Rua Visconde do Rosário;

BF 09 – Rua da Conceição da Praia / Rua Santos Dumont;

BF 10 – Rua da Conceição da Praia / Retorno em frente ao Monumento Mário Cravo;

BF 11 – Rua da Bélgica / Avenida Estados Unidos;

BF 12 – Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;

BF 13 – Avenida Estados Unidos / Praça da Inglaterra;

BF 14 – Rua Miguel Calmon / Rua da Argentina;

BF 15 – Avenida Estados Unidos / Rua da Polônia (Previdência Social);

BF 16 – Rua da Polônia / Rua Conselheiro Dantas;

BF 17 – Rua Miguel Calmon / Rua da Holanda;

BF 18 – Rua da Holanda / Rua Conde dos Arcos;

BF 19 – Rua da Holanda / Avenida Estados Unidos;

BF 20 – Avenida Jequitaia / Rua da Espanha;

BF 21 – Avenida Jequitaia / Praça Marechal Deodoro;

BF 22 – Avenida Estados Unidos / Rua da Suécia;

BF 23 – Rua da Suécia / Avenida Jequitaia (final da Rua Miguel Calmon – acesso ao túnel);

BF 24 – Avenida Jequitaia / Saída da Avenida Estados Unidos;

BF 25 – Túnel Américo Simas (acesso) / Travessa do Pilar;

BF 26 – Avenida Jequitaia / Travessa do Pilar;

BF 27 – Avenida Jequitaia / Rua Alfredo Henrique de Azevedo;

BF 28 – Avenida Jequitaia / Rua do Pilar;

BF 29 – Travessa Frederico Pontes / Avenida Presidente Castelo Branco;

BF 30 – Avenida Jequitaia / 1ª Travessa Frederico Pontes;

BF 31 – Avenida Jequitaia / Travessa Oscar Pontes;

BF 32 – Ladeira da Água Brusca / Largo de Água de Meninos (parte baixa e alta);

BF 33 – Ladeira da Água Brusca / Rua Vital Rêgo;

BF 34 – Avenida Jequitaia / retorno Feira de São Joaquim;

BF 35 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes, retorno / Avenida Jequitaia (Cesta do Povo);

BF 36 – Avenida Jequitaia / Rua Elias Nazaré;

BF 37 – Avenida Jequitaia / Largo da Calçada;

BF 38 – Largo da Calçada / Travessa Bom Gosto da Calçada;

BF 39 – Largo da Calçada / Rua Arthur Catrambi – Estação Férrea;

BF 40 – Rua Fernandes Vieira / Rua José Martins Tourinho;

BF 41 – Largo dos Mares / Avenida Fernandes da Cunha;

BF 42 – Largo dos Mares / Rua do Imperador;

BF 43 – Rua do Imperador / Rua Padre Antônio de Sá;

BF 44 – Largo dos Mares / Travessa dos Mares;

BF 45 – Avenida Fernandes da Cunha / Rua Comendador Bastos (em ambos os lados);

BF 46 – Avenida Fernandes da Cunha / Travessa Jorge Correia;

BF 47 – Avenida Fernandes da Cunha / Rua Agrário Menezes (em ambos os lados);

BF 48 – Avenida Fernandes da Cunha / Rua José Pereira da Silva;

BF 49 – Avenida Fernandes da Cunha / Rua Professor Constantino Vieira;

BF 50 – Rua Barão de Cotegipe / Rua Frederico Lisboa (em ambos os lados);

BF 51 – Praça Irmã Dulce / Rua Graciliano Freitas;

BF 52 – Praça Irmã Dulce / Rua Monsenhor Basílio Pereira;

BF 53 – Praça Irmã Dulce / Avenida Caminho de Areia;

BF 54 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua Edmundo Bittencourt;

BF 55 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua Arthur Bernardes;

BF 56 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua Padre Cajueiro de Campos (Rua Biguá);

BF 57 – Rua Duarte da Costa / Rua Ministro Bulcão Viana;

BF 58 – Praça Dendezeiros / Rua Duarte da Costa;

BF 59 – Praça Dendezeiros do Bonfim / Avenida Salvador;

BF 60 – Rua Henrique Dias / Avenida Caminho de Areia – Acesso a Roma;

BF 61 – Rua Henrique Dias / Avenida Salvador;

BF 62 – Rua da Imperatriz / Rua Jorge Simões;

BF 63 – Largo da Baixa do Bonfim / Rua Guilherme Marback;

BF 64 – Largo da Baixa do Bonfim / Avenida Salvador;

BF 65 – Rua Travasso de Fora / Rua Emídio Gomes;

BF 66 – Rua Travasso de Fora / Rua Henrique Dias:

BF 67 – Largo da Baixa do Bonfim / Ladeira dos Romeiros / Rua Travasso do Meio;

BF 68 – Praça Teodósio Rodrigues de Farias – em ambas extremidades / Rua Plínio de Lima / Rua Baden Powell;

BF 69 – Largo do Bonfim / Rua Visconde de Cabo Frio;

BF 70 – Ladeira do Porto da Lenha / atrás da Igreja do Bonfim;

BF 71 – Rua Vale do Queimadinho / Via Expressa Baia de Todos os Santos;

BF 72 – Via Expressa Bahia de Todos os Santos / Travessa da Soledade;

BF 73 – Via Expressa Baia de Todos os Santos / Estrada da Rainha;

BF 74 – Estrada da Rainha / Vale do Queimadinho;

BF 75 – Rua do Tabuão / Caminho Novo do Tabuão (parte alta);

BF 76 – Rua Direita de Santo Antônio / Ladeira do Pilar (Cruz do Pascoal);

BF 77 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Avenida Caminho da Fé.

Instalação de Barreiras Semifixas (BSF), a partir das 19h da quarta-feira (15):

BSF 01 – Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima;

BSF 02 – Rua Miguel Calmon / Rua da Grécia;

BSF 03 – Avenida Estados Unidos / Rua da Grécia;

BSF 04 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua dos Expedicionários / PM;

BSF 05 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua Augusto Mendonça / PM.

Instalação de Barreiras Móveis (BM), a partir das 6h da quinta-feira (16):

BM 01 – Avenida Reitor Miguel Calmon / retorno sob o Viaduto Mãe Menininha Gantois, sentido Comércio;

BM 02 – Avenida Lafayete Coutinho / Solar do Unhão;

BM 03 – Ladeira dos Aflitos / Ladeira do Gabriel;

BM 04 – Avenida Lafayete Coutinho / Porto Trapiche Residence;

BM 05 – Avenida Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia;

BM 06 – Avenida Estados Unidos / Caixa Econômica Federal;

BM 07 – Avenida da França / Codeba Galpão 3;

BM 08 – Túnel Américo Simas (saída) / Rua Estado de Israel;

BM 09 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes / Rua Estado de Israel;

BM 10 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes / acesso ao Ferry Boat;

BM 11 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes / Retorno Dafra;

BM 12 – Rua Vital Rêgo / Ladeira da Água Brusca – parte alta;

BM 13 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes / Travessa Frederico Pontes;

BM 14 – Avenida Engenheiro Oscar Pontes / Rua Barão de Cotegipe / Bradesco;

BM 15 – Largo do Tanque / Rua Pedreira Franco (Rua Nilo Peçanha);

BM 16 – Rua Luiz Regis Pacheco / Rua do Imperador / Rua Fernandes Vieira (Praça Teive e Argolo);

BM 17 – Rua Luiz Regis Pacheco / Rotatória do Uruguai / Travessa Jequitibá – Gtran/Semob;

BM 18 – Avenida Afrânio Peixoto / Rua 26 de Dezembro (rotatória do Uruguai);

BM 19 – Largo dos Mares / Rua do Imperador;

BM 20 – Avenida Caminho de Areia / Praça Irmã Dulce / Rua Henrique Dias;

BM 21 – Avenida Caminho de Areia / Panificadora e Lanchonete Deli Roma (passagem de ambulâncias e VTR)

BM 22 – Avenida Caminho de Areia / Rua Machado Monteiro;

BM 23 – Avenida Caminho de Areia / Rua Duarte da Costa;

BM 24 – Rua Travasso de Fora / Rua Henrique Dias;

BM 25 – Rua Barão de Cotegipe / Praça Irmã Dulce / Avenida Luiz Tarquínio;

BM 26 – Via Expressa da Baía de Todos-os-Santos – desvio para Avenida Heitor Dias;