NOVO HORÁRIO

Lavagem do Bonfim altera horário de funcionamento de shoppings; veja quais

Dois centros comerciais de Salvador modificaram horário de funcionamento na quinta-feira (16)

Por causa da tradicional Lavagem do Bonfim, dois shoppings de Salvador terão horários modificados na próxima quinta-feira (16). O Shopping Piedade e o Center Lapa funcionarão das 9h às 18h. O funcionamento dos centros comerciais voltará ao normal na sexta-feira (17), das 9h às 20h.

O cinema do Center Lapa funcionará conforme programação disponível no site do Cine Imperial.