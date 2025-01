CLUBE CORREIO

"Bom Fim de Festa" celebra a Lavagem do Bonfim com Jau, Filhos de Jorge e Sambaiana: 30% de Desconto para Assinantes com Clube Correio

Tradição e música no Trapiche: evento celebra a magia da Lavagem do Bonfim em Salvador

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 13:24

FOTO DIVULGAÇÃO Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO

Em 16 de janeiro de 2025, o Trapiche será o palco de um evento único: "Bom Fim de Festa", que traz para Salvador a essência da Lavagem do Bonfim com um mix de fé, cultura e música. A partir das 15h, o público poderá vivenciar um espetáculo imersivo com as apresentações de Jau, Filhos de Jorge e Sambaiana.

A Lavagem do Bonfim é um evento secular, que marca o encontro de culturas e a união de diferentes crenças, e o "Bom Fim de Festa" é uma homenagem a essa tradição. Durante o evento, haverá um cortejo especial, recriando o famoso ritual das baianas que carregam jarros de água perfumada para lavar as escadarias da Basílica do Bonfim. O Trapiche, com sua arquitetura rústica e contemporânea, será o cenário perfeito para celebrar a festa de sincretismo e união que representa a alma da Bahia.

No palco, as atrações trarão seus sons autênticos: Sambaiana exaltará o samba de raiz e a força feminina, Filhos de Jorge leva ao público os hits “Xuxu” e “Faz Assim”, e Jau encerrará a noite com seu afro-pop baiano.

Os ingressos para o evento estão disponíveis na Bilheteria Digital, com 30% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Serviço