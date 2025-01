AGENDA

É nesta semana: confira programação até o dia da Lavagem do Bonfim

Novenário continua até o dia oficial da Lavagem

Mais de 2 milhões de pessoas são esperadas na Colina Sagrada na próxima quinta-feira (16), data em que acontecerá a tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim. A procissão está marcada para 7h, com saída da imagem do Senhor do Bonfim da Conceição da Praia até a Colina. Antes da Lavagem, o Santuário do Senhor Bonfim da Bahia continua com a programação do novenário. Confira: