CELEBRAÇÃO ANUAL

Confira como será a programação da Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira (16)

Imagem do Senhor do Bonfim sai da Igreja Nosso Senhor do Bonfim



Elaine Sanoli

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 16:19

Basílica do Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A tradicional Lavagem das Escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim acontece nesta quinta-feira (16). O festejo deve atrair um público de 2 milhões de baianos e turistas, que farão um percurso de 8 km com a imagem do santo. A caminhada tem início em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico.

Confira a programação do dia:

Às 7h: Saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, da Conceição da Praia até a Colina Sagrada. A previsão é que após percorridos os 8 km, ao chegar na Colina Sagrada, o Padre Edson Menezes fará um discurso e dará a benção aos fiéis presentes no festejo. Após este momento, será realizada a lavagem das escadarias e do adro da Basílica do Senhor do Bonfim pelas baianas.