Lavagem do Bonfim: ocupação hoteleira deve passar de 70% com a festa, aponta Abih-BA

Em 2024, a hotelaria de Salvador fechou o ano com uma ocupação média de 64,15%

Monique Lobo

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 18:56

Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A Lavagem do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira (16), deve atrair um público de 2 milhões de baianos e turistas, que farão um percurso de 8 km com a imagem do santo. Essa movimentação aumenta a expectativa do setor hoteleiro na capital baiana.

Para o período da festa, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia (Abih-BA) espera uma taxa de ocupação superior a 70%.

Luciano Lopes, diretor de Comunicação e Marketing da entidade, explica que a festa une turismo, cultura e fé. "Temos uma das maiores festas religiosas do Brasil, que acontece há mais de dois séculos. Todos os anos, Salvador atrai centenas de milhares de baianos e turistas do mundo inteiro para curtir. A cidade não é apenas turismo de sol e praia. Nossa diversidade vai muito além, pois temos também o turismo histórico, cultural, religioso, gastronômico, de negócios e muito mais”, afirma.

A celebração religiosa é só uma das datas que devem movimentar o setor em 2025. Para a vice-presidente da Abih-BA, Liliane Pinheiro, a hotelaria está muito otimista para os resultados deste ano, pois todos os polos turísticos da Bahia estão sendo procurados pelos viajantes.

"O trade está muito confiante, pois Salvador e a Bahia como um todo têm se requalificado no que se refere a parte turística, tanto na questão corporativa, como na questão de lazer. Muita coisa nova está acontecendo. Na capital baiana temos os museus e centros culturais, enquanto que no interior temos diversas rotas turísticas, inclusive o enoturismo, que envolve as vinícolas, por exemplo em Mucugê. Então, acreditamos que a força do produto turístico Bahia vai favorecer o aumento na demanda por viagens", destaca.

De acordo com Wilson Spagnol, presidente da Abih-BA, a hotelaria vem registrando procura expressiva neste verão em quase todas as 13 regiões turísticas, promovendo o aumento de contratações temporárias em quase todos os destinos.

“A hotelaria é um segmento altamente empregador, pois funciona em três turnos, absorvendo mão de obra de diferentes qualificações. Precisamos enfrentar os desafios ainda não solucionados, sobretudo na baixa estação que começa logo após o verão, para que essa mão de obra temporária possa ser efetivada”, ressalta Spagnol.

Crescimento

Em 2024, a hotelaria de Salvador fechou o ano com uma ocupação média de 64,15%, superior à observada no ano anterior (61,19%) e no período pré-pandemia (62,49% em 2019). A diária média ficou em R$ 643,11, bem acima da de 2023 (R$ 543,22), o que garantiu um Revpar (indicador utilizado na hotelaria que expressa a evolução da ocupação e diária) de R$412,53.

O mês de dezembro seguiu a tendência de alta do segundo semestre com taxa de ocupação de 66,63%, maior que a do mesmo período do ano anterior (63,81%), embora abaixo da de novembro de 2024 (78,12%).

Da mesma forma, a diária média de dezembro de 2024 (R$ 752,72) ficou 15,5% acima da de dezembro de 2023 (R$ 651,75). Se retirarmos da amostra os hotéis de luxo, chega-se a uma diária de R$ 558,58 para esse último mês de 2024.

Os hotéis de lazer tiveram melhor desempenho do que os corporativos neste último mês do ano, com destaque para o polo de Itapuã-Stella Maris (77,71% de ocupação), seguido por Barra-Ondina (76,31%) e Pituba-Tancredo Neves (58,59%).

De acordo com os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o número de passageiros no aeroporto de Salvador (6.769.268) cresceu 3,9% entre janeiro e novembro de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior (6.512.254), aproximando o número de passageiros ao registrado antes da pandemia (7.430.760 de janeiro a novembro de 2019).

Com a maior oferta de voos, o número de passageiros internacionais teve um crescimento mais significativo (4,5%), passando de 121 mil, em 2023, para 175 mil, em 2024, nesses primeiros onze meses, mas ficando ainda abaixo do número de passageiros internacionais anterior à pandemia (178 mil em 2019).