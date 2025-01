SALVADOR

Lavagem do Bonfim terá dois postos para hidratação

Pórticos serão instalados em dois pontos do percurso

Falta pouco para uma das celebrações tradicionais do calendário soteropolitano. A Lavagem das Escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim acontece nesta quinta-feira (16), com estimativa de um público de 2 milhões de baianos e turistas. Para auxiliar na hidratação durante o percurso de 8 km, na caminhada com a imagem do santo, a prefeitura vai instalar dois pórticos.