SALVADOR

Guia completo: veja tudo o que você precisa saber para a Lavagem do Bonfim

Tradicional evento religioso acontece nesta quinta (16)

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 10:03

Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas na Colina Sagrada Crédito: Betto Jr./Arquivo CORREIO

Um dos principais eventos religiosos e culturais da Bahia, a tradicional Lavagem do Bonfim acontece na quinta-feira (16) e causa uma série de alterações no trânsito, serviços públicos e estabelecimento comerciais. Por isso, o CORREIO montou um guia para esclarecer as mudanças e como se preparar para a festa. Confira abaixo:

Que horas começa a caminhada da Festa do Bonfim?

Às 7h. A caminhada tem início em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico. Depois acontecerá a saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, até a Colina Sagrada.

A previsão é que após percorridos os 8 km, ao chegar na Colina Sagrada, o Padre Edson Menezes fará um discurso e dará a benção aos fiéis presentes no festejo. Após este momento, será realizada a lavagem das escadarias e do adro da Basílica do Senhor do Bonfim pelas baianas. Não haverá novena neste dia. Após a Lavagem, o novenário continua até o dia oficial da Missa Solene do Senhor do Bonfim, 19 de janeiro.

Onde terá bloqueio de trânsito?

A interdição progressiva do tráfego de veículos começará na quarta-feira (15), véspera da festa, a partir das 6h, para o transporte da imagem do Senhor do Bonfim para a Marina da Ribeira, na Avenida Beira Mar. A partir das 11h, o trânsito será interditado progressivamente para o transporte da imagem sagrada para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nas seguintes vias: Rampa do Mercado Modelo, Avenida Lafayete Coutinho (até o 2º Distrito Naval) e Rua da Conceição da Praia (chegada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia).

O estacionamento de veículos será proibido a partir da meia-noite da quinta-feira (16) nas vias por onde o cortejo vai passar. Mais de 100 barreiras de trânsito vão ser instaladas a partir das 19h da quarta (15). Clique aqui para conferir os detalhes das mudanças.

Como será o funcionamento dos ascensores?

O funcionamento dos ascensores Plano Inclinado Gonçalves, Plano Inclinado Pilar, Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada será gratuito. O Gonçalves, que liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h às 19h; o Pilar, que liga o Santo Antônio Além do Carmo à Rua do Pilar, também no Comércio, funcionará das 6h30 às 18h; o Elevador do Taboão, que também liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h30 às 18h e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada funcionará das 6h às 19h.

Como será o funcionamento dos ônibus?

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h desta quinta-feira (16) à 0h de sexta-feira (17), com linhas para diversos pontos da cidade e prolongação de alguns horários de saída. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região da festa terão o itinerário modificado. Serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora entre o Largo do Papagaio e a Estação da Lapa, que entrarão em operação caso haja demanda.

Haverá mudança de itinerário?

Sim. Os ônibus que normalmente atendem a região do bloqueio serão desviados pelas equipes da Semob. Clique aqui para conferir todas as alterações com detalhes.

Pontos de táxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos

Os serviços ficarão nas proximidades do trajeto da Lavagem do Bonfim. Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas proximidades do ferryboat, e outro no Largo de Roma, em frente ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários. Além desses dois pontos, os mototaxistas terão mais um local de atuação, próximo à Colina Sagrada, na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José.

Travessia de Ferry-boat

O Terminal São Joaquim terá mudança no acesso de veículos e sinalização especial, por causa da Lavagem do Bonfim. Haverá uma via exclusiva, com duas faixas para cada sentido, para os veículos que chegam ao terminal via túnel Américo Simas. Também para facilitar o acesso, haverá desvio na Rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes. A ação será feita em parceria com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ao longo do dia, o serviço vai funcionar com viagens nos horários regulares, com saídas de hora em hora, a partir das 5h até 23h30. Embarques extras poderão ocorrer em caso de aumento na demanda de passageiros.

O metrô e Terminal Marítimo serão afetados?

Não. O horário de funcionamento do metrô continua o mesmo na quinta-feira (16), das 5h à meia-noite. A Travessia Plataforma-Ribeira terá funcionamento normal, das 7h às 19h. A tarifa custa R$3,30 (inteira) e R$1,65 (meia).

Vai chover?

Na quinta (16), dia da tradicional Lavagem, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira apenas durante o dia. A temperatura varia entre 25 ºC e 30 ºC; as chances de chuva ficam em torno de 78%.

O que preciso levar?

É tradição que os fiéis usem roupas brancas durante a caminhada até a Colina Sagrada. Também é recomendado usar protetor solar e levar uma garrafinha com água. Para auxiliar na hidratação durante o percurso de 8 km, na caminhada com a imagem do santo, a prefeitura vai instalar dois pórticos.

Os instrumentos serão instalados no Comércio, bairro de onde parte a caminhada, e no Bonfim. Um deles estará na Rua Miguel Calmon, próximo à sede da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis). O segundo ponto de hidratação será na Colina Sagrada.

Segurança na Lavagem