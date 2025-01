FLUXO LIBERADO

Conder suspende obras em Salvador para realização da Lavagem do Bonfim; veja alterações

Serviço deve retornar na sexta (17)

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 07:20

Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas na Colina Sagrada Crédito: Betto Jr./Arquivo CORREIO

As obras de micro e macrodrenagem executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) foram temporariamente interrompidas nos bairros do Roma e do Uruguai, na Cidade Baixa, na terça-feira (14). O objetivo é garantir a livre circulação de ônibus e demais veículos nas ruas Araújo Bulcão e Machado Monteiro durante a Lavagem do Bonfim.

As ruas já foram desbloqueadas e o fluxo de veículos de pequeno e grande porte está liberado. Foram retiradas das vias públicas as estruturas de isolamentos, os equipamentos utilizados nas obras, além de materiais de escoramento e banheiros químicos dos trabalhadores.

As obras da Conder, que têm como objetivo evitar a ocorrência de alagamentos na Península de Itapagipe, serão retomadas gradualmente a partir da próxima sexta-feira (17).

As obras de micro e macrodrenagem incluem a construção de uma rede de drenagem pluvial, limpeza e cobertura do canal, urbanização, paisagismo, espaços de lazer comunitário, sistemas de esgotamento sanitário e melhorias na sinalização viária nos bairros do Uruguai, Massaranduba, Roma, Mares, Boa Viagem, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa e Jardim Cruzeiro.