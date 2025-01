OPERAÇÃO ESPECIAL

Ônibus, metrô, táxis e ascensores: saiba como transporte funcionará na Lavagem do Bonfim

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) divulgou detalhes da operação

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 11:11

Ascensores funcionarão de forma gratuita Crédito: Bruno Concha/Secom

Por causa da Lavagem do Bonfim, o transporte em Salvador terá um esquema especial nesta quinta-feira (16). A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) divulgou os detalhes da operação do serviço. Confira:

Ascensores

O funcionamento dos ascensores Plano Inclinado Gonçalves, Plano Inclinado Pilar, Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada será gratuito. O Gonçalves, que liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h às 19h; o Pilar, que liga o Santo Antônio Além do Carmo à Rua do Pilar, também no Comércio, funcionará das 6h30 às 18h; o Elevador do Taboão, que também liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h30 às 18h e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada funcionará das 6h às 19h.

Ônibus

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h desta quinta-feira (16) à 0h de sexta-feira (17), com linhas para diversos pontos da cidade e prolongação de alguns horários de saída. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região da festa terão o itinerário modificado. Serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora entre o Largo do Papagaio e a Estação da Lapa, que entrarão em operação caso haja demanda.

Mudança de itinerário

Os ônibus que normalmente atendem a região do bloqueio serão desviados pelas equipes da Semob. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino ao Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno deverão acessar o Largo do Tanque, de onde seguem pela Estrada da Liberdade, Corredor da Lapinha, Ladeira da Soledade, Rua Vidal Rêgo, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara, Rua do Carro, Rua Professores Hugo Baltazar da Silveira, Rua José Leonidio de Sena, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, e Largo do Campo Grande, seguindo daí o itinerário normal.

As linhas oriundas do Largo do Tanque com destino à Península Itapagipana trafegarão pelo Viaduto dos Motoristas, Rua 26 de Dezembro, Rua Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa e Avenida Caminho de Areia, seguindo então o itinerário normal, enquanto na volta deverão acessar a Avenida Caminho de Areia, Rua Machado Monteiro, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Régis Pacheco, Travessa 28 de Maio, e então o Viaduto dos Motoristas.

Já as linhas provenientes da Suburbana com destino à Península Itapagipana farão o seguinte itinerário: Rua Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa e Avenida Caminho de Areia, seguindo então o itinerário normal. Na volta, os ônibus trafegam pela Avenida Caminho de Areia, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Couceiros de Abreu e Rua Régis Pacheco, fazem o retorno no Largo do Curtume, seguem pela Rua Luís Maria e depois fazem o itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Túnel Américo Simas farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Vale do Nazaré, Sete Portas e Rua Cônego Pereira, seguindo itinerário normal. Aquelas que têm como destino a região da Calçada farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Barbalho, Liberdade e Largo do Tanque, seguindo, a partir daí, o itinerário normal.

As linhas do Aquidabã para o Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno devem seguir pelo Aquidabã, Avenida Joaquim Seabra, Ladeira de Santana, Rua do Carro, Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Dique do Tororó, Vale dos Barris, Rua Clovis Spínola, Politeama, Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retorno no Edifício Sulacap e Rua Carlos Gomes, de onde seguem o itinerário habitual. Já as linhas com destino à Avenida Suburbana devem seguir pelo Aquidabã, Sete Portas, Avenida Barros Reis, Avenida San Martin, Largo do Tanque e Viaduto dos Motoristas, seguindo o itinerário normal.

As linhas da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/ Aquidabã irão acessar o Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Avenida San Martin, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Sete Portas e Aquidabã, seguindo, então, o itinerário normal.

Já as linhas com destino ao Campo Grande e Vale do Canela devem acessar o Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Estrada da Liberdade, Corredor da Lapinha, Ladeira da Soledade, Rua Vidal Rêgo, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara, Rua do Carro, Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira, Rua José Leonildio de Sena, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro e Largo do Campo Grande de onde segue o percurso normal.

As linhas que trafegam pelo Largo do Tanque, tendo como destino a Avenida da França, São Joaquim ou Calçada, retornarão no Largo do Tanque. As provenientes do Túnel Américo Simas deverão retornar no Aquidabã. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino à Liberdade deverão utilizar a Ladeira das Pedrinhas (bairro Guarani) para acessar a Rua Lima e Silva.

Algumas linhas terão alterações especiais. A linha Boa Vista de São Caetano – Pituba deverá descer a Ladeira do Cacau, acessar a Fazenda Grande do Retiro e daí seguir o itinerário normal (sem passar pelo Largo do Tanque). A linha Cabula VI – Ribeira R1, Cabula VI – Ondina e Terminal Acesso Norte – Uruguai/São Joaquim não seguirão até a Ribeira, retornarão no Aquidabã. Já a linha Cabula VI – Ribeira R2 fará o seu itinerário normal.

Sete dos 14 veículos da linha Estação Pirajá – Bonfim retornarão no Largo da Madragoa e o restante fará seu itinerário normal. A linha Estação Pirajá – São Joaquim retornará no Largo da Madragoa apenas à tarde. A linha Terminal Acesso Norte – São Joaquim/Comércio deverá retornar na Rua Siqueira Campos, no Barbalho, durante a interdição da festa.

Linhas que irão operar com horário estendido até a 0h Crédito: Semob

Táxis e mototáxis

Pontos de táxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos nas proximidades do trajeto da Lavagem do Bonfim.Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas proximidades do ferryboat, e outro no Largo de Roma, em frente ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários. Além desses dois pontos, os mototaxistas terão mais um local de atuação, próximo à Colina Sagrada, na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José.

O acesso dos veículos na Avenida Engenheiro Oscar Pontes (que liga a Avenida da França ao Largo da Calçada), sentido Igreja do Bonfim, terá faixa exclusiva de táxi e mototáxi. Em todos os pontos, agentes da Semob irão fiscalizar e coibir o acesso de veículos de transporte clandestino. Já na região da Cidade Alta, não haverá mudanças nos pontos de táxis e mototáxis já regulamentados.

Metrô

O horário de funcionamento do metrô continua o mesmo na quinta-feira (16), das 5h à meia-noite.

Terminal Marítimo