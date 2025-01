VEJA A PROGRAMAÇÃO

Adiada pelas chuvas, procissão marítima com imagem do Senhor do Bonfim acontece amanhã (15)

A imagem sairá da Colina Sagrada para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 10:36

Imagem seguiu em procissão marítima Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Adiada por conta das chuvas em Salvador no final de semana, a procissão marítima de translado da imagem do Senhor do Bonfim acontece nesta quarta-feira (15). A imagem sairá da Colina Sagrada para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia depois da missa que acontece no Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia.

Segundo a organização, a imagem peregrina vai fazer o translado em um carro aberto que seguirá pela Avenida Beira Mar até a Marina da Penha, na Ribeira, onde será embarcada para a procissão marítima, com destino ao Cais do Porto.

A conclusão será com a chegada da imagem à Igreja dedicada à padroeira da Bahia, onde permanecerá até a quinta-feira (16), quando ela retorna na caminhada da Lavagem de Corpo e Alma, na Lavagem do Bonfim.

A orientação é que embarcações que queiram acompanhar o ato saiam e retornem para os locais definidos pelos donos ou organizadores.

SERVIÇO:

O QUÊ: Procissão marítima de translado da imagem do Senhor do Bonfim

QUANDO: Nesta quarta-feira (15/01), após a Missa das 07h30, no Santuário do Senhor do Bonfim