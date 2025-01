ENTRETENIMENTO

Xand Avião, É o Tchan e Jau: confira agenda de festas privadas no dia da Lavagem do Bonfim

Tradicional Lavagem do Bonfim acontecerá na próxima quinta-feira (16)

Com atrações como Xand Avião, É o Tchan, Jau e Xande de Pilares, as festas privadas são opções de lazer no dia da tradicional Lavagem do Bonfim, que acontecerá na próxima quinta-feira (16). Os preços dos ingressos variam entre R$ 30 e R$ 500, com opções em formato All Inclusive e Buffet de Feijoada. Confira: