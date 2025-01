MUDANÇAS

Motoristas terão via exclusiva e desvio para acesso ao ferry durante Lavagem do Bonfim

Alterações foram feitas em parceria com Transalvador

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 09:47

Alterações vão durar todo o dia Crédito: Divulgação

O grande dia da Lavagem do Bonfim já é nesta quinta-feira (16) e por conta do evento o sistema ferry-boat terá mudanças durante todo o dia no Terminal São Joaquim para o acesso de veículos, além de sinalização especial.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema, diz que vai haver uma via exclusiva, com duas faixas para cada sentido, para os veículos que chegam ao terminal via túnel Américo Simas. Também para facilitar o acesso, haverá desvio na Rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes. A ação será feita em parceria com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ao longo do dia, o serviço vai funcionar com viagens nos horários regulares, com saídas de hora em hora, a partir das 5h até 23h30. Embarques extras poderão ocorrer em caso de aumento na demanda de passageiros.

Veja outras alterações para a data:

Ascensores

O funcionamento dos ascensores Plano Inclinado Gonçalves, Plano Inclinado Pilar, Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada será gratuito. O Gonçalves, que liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h às 19h; o Pilar, que liga o Santo Antônio Além do Carmo à Rua do Pilar, também no Comércio, funcionará das 6h30 às 18h; o Elevador do Taboão, que também liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h30 às 18h e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada funcionará das 6h às 19h.

Ônibus

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h desta quinta-feira (16) à 0h de sexta-feira (17), com linhas para diversos pontos da cidade e prolongação de alguns horários de saída. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região da festa terão o itinerário modificado. Serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora entre o Largo do Papagaio e a Estação da Lapa, que entrarão em operação caso haja demanda.

Táxis e mototáxis

Pontos de táxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos nas proximidades do trajeto da Lavagem do Bonfim.Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas proximidades do ferryboat, e outro no Largo de Roma, em frente ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários. Além desses dois pontos, os mototaxistas terão mais um local de atuação, próximo à Colina Sagrada, na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José.

O acesso dos veículos na Avenida Engenheiro Oscar Pontes (que liga a Avenida da França ao Largo da Calçada), sentido Igreja do Bonfim, terá faixa exclusiva de táxi e mototáxi. Em todos os pontos, agentes da Semob irão fiscalizar e coibir o acesso de veículos de transporte clandestino. Já na região da Cidade Alta, não haverá mudanças nos pontos de táxis e mototáxis já regulamentados.

Metrô

O horário de funcionamento do metrô continua o mesmo na quinta-feira (16), das 5h à meia-noite.

Terminal Marítimo