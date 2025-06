CHAPADA DIAMANTINA

Após obras de reforma, Mucugê ganha nova pista de aeródromo

Total gasto foi de R$ 5,1 milhões

A cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, passou a contar com uma nova pista de pouso no aeródromo local. A obra de reforma foi entregue neste domingo (22) e contou com um investimento de R$ 5,1 milhões, aplicados na recuperação total da pista, na área de receptivo e no trevo de acesso ao terminal. >